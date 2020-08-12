Итак, когда же соседняя Грузия станет членом НАТО?

Не за горами тот день, когда канцлер Германии Ангела Меркель вообще уйдет из большой политики. Не исключено, что и нынешний президент США Дональд Трамп не выдержит второй экзамен и не будет переизбран на второй срок.

Возможно, наш чуткий и довольно информированный читатель сразу же спросит: почему, собственно говоря, мы тут вспомнили именно этих двух крупных китов мировой политики — первую европейскую леди Ангелу Меркель и не менее амбициозного политика, действующего американского президента Дональда Трампа?

Не скрою, что лично меня в первую очередь, интересует их видение региональной и глобальной политики мира – особенно, их политический курс в сфере безопасности.

Что же касается сугубо «местного разреза» или же местной проекции их политики, сразу же заметим, что какими бы оригинальными и даже неожиданными не были бы их локальные политические и экономические мировоззрения, внутренняя экономическая, даже политическая специфика Германии и США довольно устойчивы, они фактически не зависят от политического и экономического курса нового канцлера или президента…

Признаться, даже их текущая политика в сфере региональной и глобальной безопасности нас интересует лишь с одной точки зрения: продолжится ли расширение НАТО, и куда будет направлен вектор существующих устремлений членов этого военно — политического Альянса?

Как известно, североатлантические ветры давным-давно достигли и берегов Южного Кавказа. Три республики этого довольно сложного и противоречивого региона проявляют ровно три выбора касательно политики в сфере безопасности. Армения является членом ОДКБ и считается самым близким военно-политическим союзником России в регионе. Наш Азербайджан проводит курс неприсоединения и в настоящее время даже руководит Движением Неприсоединения.

Считается, что самый трудный выбор пал на долю Грузии – эта республика Южного Кавказа проводит последовательную евро-ориентированную политику, выстраивает курс интеграции с такими евро-структурами, как ЕС, НАТО и т.д.

Не только опытные и профессиональные эксперты-международники в сфере теории и практики безопасности, даже самые простые люди и политические наблюдатели особо следят за стараниями Грузии в плоскости НАТО – ведь, обыденное видение этого процесса простыми людьми таково, что раз стал членом НАТО, уже можешь спокойно жить и творить, думать только об экономических проблемах собственной страны, т.к. твоя военная безопасность, считай, почти обеспечена.

Но, несмотря на то, что НАТО называет Грузию своим неформальным членом в Южном Кавказе, несмотря на то, что между Грузией и Альянсом уже подписаны десятки документов, все равно еще рано считать Грузию членом Альянса привилегированных стран, т.е. государством-счастливчиком.

Мало того, многие считают, что натовские страсти Грузии еще долго останутся, как говорится, неудовлетворенными – из бывшего советского сегмента только тройка прибалтийских республик стала членом НАТО, а остальным же годами придется ждать своей очереди, и довольствоваться сладкими обещаниями натовских генералов и дипломатов.

А так существуют две важные причины задержки приема Грузии в НАТО: объективная и субъективная.

Объективные причины таковы, что нынешние государства, претендующие на членство в НАТО, в том числе, Грузия, имеют на своей территории довольно сложные конфликты, поддерживаемые Россией, и понято, что НАТО вовсе не желает быть вовлеченным в конфликт с Москвой.

Надо сказать, что руководство Грузии, ее политики, дипломаты и военные не раз заявляли и теперь заявляют, что НАТО вовсе не обязано брать на себя какие-то обязательства касательно этих этно-территориальных конфликтов.

Но, как говорится, теоретически все легко сказать, а на деле же спровоцировать натовские силы и страны на какие-то конфликты не такая уж сложная затея – при желании российские военные сделают это в любой момент…

Что касается субъективных факторов, всем известно, что одним из активных противников членства Грузии в НАТО является канцлер Германии госпожа Ангела Меркель, которая это делает неспроста – так, всем известно, что Меркель российского президента считает своим близким другом, плюс, ее российская политика не раз была раскритикована американскими коллегами.

Буквально недавно Трамп иронизировал по поводу этих отношений: немцы активно сотрудничают с Москвой, выплачивая ей ежегодно десятки миллиардов долларов, а американцы же тратят такую же сумму для того, чтобы «защищать» их от русских.

Что же касается лично президента Дональда Трампа, всем довольно хорошо известен его открытый скептицизм в отношении НАТО.

Американский президент недоволен тем, что европейские союзники не платят или же не желают платить в качестве взноса даже 2 процента собственного ВВП. Плюс, Трамп глубоко сомневается вообще в целесообразности НАТО, постоянно иронизируя по поводу некоторых «угроз», от которых, якобы, защищает Альянс своих членов!

Теперь же скажите сами: а может ли такой человек стараться или стремиться ускорить прием Грузии в НАТО? А не смотрит ли он и на Грузию, как на очередную страну, за которую американцам также придется выплачивать натовские взносы?..