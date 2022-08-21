Перед вторжением РФ в Украину канцлер Германии Олаф Шольц заверил президента России Владимира Путина, что Украина не сможет стать членом НАТО «в ближайшие 30 лет».

Об этом говорится в материале, опубликованным немецким изданием Welt.

Так, отмечается, что канцлер Шольц обвинил Путина в том, что он начал нападение на Украину по «совершенно абсурдным» причинам. «НАТО никогда не представляло угрозы для России», — сказал он, отвергая обвинения в том, что страны НАТО не заботились об интересах безопасности России до войны в Украине.

На переговорах перед началом войны о вступлении Украины в НАТО он заверил Путина: «Этого не произойдет в ближайшие 30 лет». У Путина «совершенно абсурдные» идеи, и он объяснял Шольцу, что Беларусь и Украина, например, не должны быть отдельными государствами.

«Это война, которую Путин, Россия, начала, и явно с намерением завоевать соседнюю страну — я думаю, что это было первоначальной целью», — сказал Шольц. В настоящее время Россия обеспокоена территориальными приобретениями на востоке Украины. Но даже не факт, что так и останется. Уступать — неразумная стратегия», — говорится в сообщении.

«У Путина действительно была идея провести фломастером по европейскому ландшафту, а затем сказать: «Это мое, а это ваше», — сказал канцлер. Он добавил: «Это так не работает». Шольц заявил, что не будет прекращать диалог с Путиным. Правило здесь заключается в том, что «вы должны быть ясными и не позволять себя запугать». (unian.net)