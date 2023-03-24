История, интересна всем, начиная с маленьких детей, перелистывающих красочные книжки с картинками гладиаторов и спартанцев, до убеленных сединами ученых старцев, копающихся в архивной пыли в надежде обнаружить редкий документ, способный пролить свет на тысячелетнюю тяжбу между соседями. Каждое новое архивное свидетельство правоты одной из сторон придаёт сил, вдохновляет на новые подвиги. Побуждением, толкающим на великие деяния часто является обида, ресентимент (fr. Ressentiment) Модное сегодня слово, но оно точно отражает состояние; это и обида и злость и желание отомстить. Чувство обиды разъедает личность, способствуя деградации морали. Пребывание в статусе обиженного непременно приведет к желанию отомстить. Богини мести Эринии будут жалить свою жертву пока не доведут ее до состояния безумия. А если к тому же обида застарелая, вековая, то она передается следующему поколению, обрастая мифами, а иногда превращаясь в черную страшную сказку. Пример одной из таких страшных сказок, лежащих в основании юдофобии — безумный миф о том, что евреи при приготовлении праздничной выпечки подмешивали в тесто кровь убиенных христианских младенцев. Что сказать?

Разве не нужно знать и ценить свою древнюю, а иногда и не очень древнюю историю, уважать своих героев и помнить о врагах? Никто не спорит с тем, что лучше знать историю и желательно не из одного источника, а из нескольких, но при этом не впадать в состояние пафоса, когда все, что касается собственного этноса приобретает черты легенды, тогда как вековые соперники окрашены в стойкий черный нелиняющий цвет. Почему так происходит? Неужели нет возможности объективно рассказать о прошлых, да и происходящих сейчас событиях? Угол зрения — важный инструмент, которым пользуются все псевдоисторики и пропагандисты. Видение ситуации человеком, имеющим власть и тем, кто работает не разгибая спины, чтобы не умереть с голоду, не может быть одинаковым. Власть имущий, чаще всего, владеет и информацией в большем объёме, чем обычный гражданин и, пользуется полнотой информации, умело маневрируя.

Пример: угол зрения на пакт Риббентропа – Молотова. Кто-то уверяет, что Сталин пытался выиграть время, чтобы укрепить советскую армию. Но есть и другое мнение: союз двух диктаторов, заключивших сделку, чтобы захватить и поделить Европу.

Мотивы агрессора известны. «Ты виноват, уж тем, что хочется мне кушать». А как быть жертве? Культивировать чувство обиды, ресентимента, или «подставить другую щеку»? В истории есть много примеров умиротворения агрессора. Чем заканчивается подобная «миротворческая» миссия известно. Мюнхенский сговор не умерил аппетиты Гитлера, наоборот. Агрессор, распалившись от безнаказанности, требует все больших жертв. Сценарий повторяется неизменно, однако, как оказалось, уроков никто не извлекает.

В нашем случае война в Карабахе продлилась столько лет и еще, похоже, до конца не завершена, по той же причине. Агрессор не был наказан в первой Карабахской войне.

Как все-таки отделить разрушающее личность чувство обиды от права на защиту? Сложно. Иногда просто невозможно. Однако стоит порассуждать на эту тему. «Взявший меч, от меча и погибнет» — библейская истина. Главное — отличить агрессора от жертвы. Для оправдания своих целей агрессор использует неоднократно испытанный «джентльменский набор», обязательной составляющей которого является исторический реваншизм. Чаще всего этим грешат бывшие империи, либо те, кто живет мифами о своей исключительности и величии.

Рецепт оживления исторического реваншизма прост. Внушить народу, то есть каждому человеку данной общности чувство обиды. Объяснить всем и каждому, что он обижен не потому, что правитель коррумпирован, и вместо того, чтобы заботиться о благе народа, печется только о себе любимом и своем непосредственном окружении, а потому, что у него отняли то, что принадлежало бывшей империи, в которой жили его предки. И прежде всего у него отняли чувство превосходства. Тогда единственный выход из сложившегося «невыносимого» положения – месть, «справедливое» решение проблемы, которая им навязана их же собственной властью.

Россияне «мстят» украинцам с 2014 года. Сначала они захватили Крым, «исконную» русскую землю, наплевав на признанные международным сообществом границы суверенной Украины. Проглотив жемчужину Украины, Крым, при попустительстве все того же международного сообщества, Россия не успокоилась, а пошла дальше. Агрессор не получил отпора. Также поступили и наши соседи армяне. Захватив Нагорный Карабах, они не остановились на достигнутом, а захватили почти 20% территории Азербайджана.

Каким образом агрессор, захватывая чужие земли способен побудить свой народ на кровавую захватническую войну? Как ему удается объяснить необходимость отправить на бойню мужчин, и, даже, мальчиков? Почему те, кого используют в качестве пушечного мяса не повернут оружие против своих мучителей? Тут вступает в игру идея «Исторического реваншизма», На сцену выходят пропагандисты, по сути, провокаторы, которые настойчиво объясняют людям, как их обидели. Денно и нощно внушают чувство ресентимента и обиды. В ход идут все подручные средства. Из пыльных архивов достают карты бывших империй. Если таковых нет, то не грех и придумать во имя «великой цели», как в случае с «великой» Арменией от моря до моря. Рассказы о коварных врагах, которые не сегодня завтра обязательно нападут на единственную цитадель Добра, горячо любимую Родину, звучат на всех информационных площадках с раннего утра до поздней ночи.

Подобная массированная атака на сознание людей, да еще в случае тяжелой беспросветной жизни, обязательно выльется в кровную обиду на соседа, другой образ жизни, другую систему, другие идеалы. Список бесконечен. Это они, другие, виноваты во всех твоих бедах. При умелой обработке сознания людей, через некоторое время ядовитые идеи внедряются в умы, и, главное, в души людей и превращают их в послушное орудие властей. Чувство обиды культивируется в качестве базового элемента для обоснования агрессии. Исторический реваншизм победно наступает.

Вторая мировая война — следствие идеи исторического реваншизма Гитлера после поражения немцев в Первой мировой войне, потере Эльзаса и Лотарингии и заключения Версальского мира.

В качестве обоснования агрессии против Азербайджана, Армения использовала миф об «исконной» армянской земле в Карабахском ханстве.

Современная российская агрессия против Украины – реванш ушедшей в прошлое российской империи, так и не избавившейся от идей о былом величии. Одно из последних заявлений господина Медведева, одного из столпов российского государства: «Украина — это, по честному, часть России». Без комментариев.

Смогут ли народы когда-нибудь отказаться от агрессии и решать проблемы путем дискуссий и договоров? Не уверена. Но стремятся к этому все, кто не хочет повторить судьбу Пауля из романа Эриха Марии Ремарка «На западном фронте без перемен», оказавшегося не по своей воле в пламени войны, и мучавшегося вопросом почему он и его сверстники умирают сами и убивают других только потому, что кто-то из тех, кто на самом верху, решил, что пора показать всему миру какой великой и могучей является их страна и какими никчемными и жалкими противники.