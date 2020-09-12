«Историческая родина должна принимать ливанских армян, но…» — Виталий Арьков

Нынешние действия армянской стороны однозначно указывают на то, что карабахский конфликт хаи не думают решать мирным путем. Возьмем, хотя бы последние события, связанные с переселением ливанских армян на оккупированные азербайджанские земли. По этому поводу выступил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Армения, осуществляющая политику незаконного заселения оккупированных территорий Азербайджана, в последнее время проводит политику переселения армян, особенно из Ливана. Вчера в социальных сетях распространилась информация о размещении ливанской семьи в городе Шуша, имеющем большое историческое и духовное значение для азербайджанского народа».

В связи этим фактом, входящим в разрез с международными нормами права, # обратилось за комментарием к российскому политологу, главе портала PolitRUS Виталию Арькову.

«Историческая родина может и должна принимать ставших жертвами гуманитарной катастрофы ливанских армян. Однако здесь важно уточнение: У СЕБЯ, то есть на территории Армении.

Хотелось бы отметить два важных момента.

Во-первых, заселение армян из Ливана в городе Шуша — это откровенная провокация со стороны правительства Пашиняна.

Мне сложно представить, чтобы сами ливанские армяне из разрушенного Бейрута стремились в разрушенную Шушу. Но даже если это вдруг так, то для этого необходимо согласие официального Баку, поскольку Нагорный Карабах международным сообществом признан территорией Азербайджана, находящейся де-факто под контролем Армении.

С учетом непрекращающихся провокаций армянской стороны в зоне конфликта в случае ответных соразмерных действий азербайджанской стороны переселенцы могут стать невинными жертвами. И это одна из возможных истинных целей всей этой акции Еревана.

Повторю: у меня большие сомнения, что беженцы из Ливана сами просятся в Нагорный Карабах. Видится, что они вынуждены соглашаться на подобное «предложение» со стороны людей Никола Пашиняна. А те, в свою очередь, преследуют свои цели — использовать беженцев в качестве живого щита, а в случае их гибели от ответного огня азербайджанских военных (или попытки выдать за подобное, т.к. значительная часть вооружений у сторон имеет общее происхождение) – обвинить Баку в убийствах беженцев. То есть Пашинян совершает сейчас новое большое преступление.

Во-вторых, ливанских армян не расселяют в самой Армении, где пусть и не самая развитая, но сносная инфраструктура для жизни. А расселяют в Нагорном Карабахе, и даже не в Ханкенди, а в малопригодных в настоящее время для нормальной жизни районах.

То есть из местности, где случилась гуманитарная катастрофа, Пашинян переселяет людей в местность, где гуманитарная катастрофа продолжается уже несколько десятилетий.

При этом Пашинян пытается предстать перед мировым сообществом и многочисленной армянской общиной в разных странах спасителем и благодетелем. По факту же нагло обманывает и власти Ливана, и все мировое сообщество.

Совершенно не исключу, что под этот проект «спасения ливанских армян» Никол Пашинян затребует у армянских олигархов пожертвовать миллионы в благотворительный фонд своей супруги Анны Акопян. Где оказывается львиная доля пожертвований, попавших в цепкие руки жены армянского премьера, уже хорошо известно», — отметил наш собеседник.