Исследователи из Johnson & Johnson не нашли взаимосвязь прививки и тромбозов

«В настоящий момент недостаточно доказательств, чтобы установить взаимосвязь между этими случаями и вакциной Ad26.COV2.S», — говорится в письме, опубликованном в медицинском журнале New England Journal of Medicine

По их словам, такие тромбозы возникают крайне редко, и случаи данного заболевания после прививки Ad26.COV2.S в пределах фоновой заболеваемости. «Важно отметить, что неизвестны случаи тромбозов синусов твёрдой мозговой оболочки, связанные с низким уровнем тромбоцитов», — пишут исследователи.