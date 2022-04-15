Смерть на чужбине

Война в Украине продолжается. Прогнозы относительно краткосрочности российского вторжения в Украину себя не оправдали. Конфликт принял затяжной характер, а каждый минувший день приносит сотни новых жертв. Вместе с тем растёт число косвенно вовлечённых в войну сторон. Если в первые дни вторжения многие страны ограничивались лишь моральной поддержкой Украины и отправкой палаток, медикаментов, касок и иного обмундирования, то теперь эта помощь выражается в конкретных видах современного вооружения. Окрестить войну «мировой» пока нельзя, но то, что в процессы вовлечено очень большое количество стран – это факт.

В определённой степени не обошёл конфликт стороной и Азербайджан. Правительство уже несколько раз отправляло в Украину самолёты с гуманитарной помощью. Сказалась война и на экономике страны: некоторые товары, импортируемые из России и Украины, уже заметно подорожали. Но сегодня разговор не о том.

С первых дней конфликта большинство граждан Азербайджана чётко и категорично выразило свою позицию: однозначная поддержка Украины и осуждение агрессора – России. И если многие из нас высказывали своё мнение в основном в социальных сетях, нашлись и такие, кто решил с оружием в руках встать на пути захватчиков.

Уже известно, что с обоих сторон погибли несколько азербайджанцев. И если с российской стороны это как правило мобилизованные граждане этой страны азербайджанской национальности, то по ту сторону окопов погибли и люди, имеющие гражданство Азербайджана. О них и речь.

Тюрьмы не избежать

Согласно действующему законодательству, участие граждан Азербайджана в вооружённых конфликтах на территории иных страны – уголовное преступление. Как только этот человек пересечёт границу страны, он будет арестован и предстанет перед судом, и следующие несколько лет вынужден будет провести за решёткой. Подобных примеров мы помним множество. Когда в Сирии и Ираке лютовало «Исламское государство», некоторые наши соотечественники отправились на «священный джихад» — резать, грабить, убивать. Может для кого-то это будет звучать и кощунственно, но, слава Богу, мнгоие из них получили бесплатные путёвки в ад, облагородив наше общество и очистив его от себе подобной мрази. Но некоторые вернулись и получили по заслугам.

Можно недоумевать, возмущаться, не соглашаться: как же так? Как можно сравнивать две эти кампании? В одном случае люди ехали совершать преступления против человечества, а в другом – помогать попавшим в беду. Неужели нет никакой разницы между этими совершенно противоположными случаями? И действительно, как-то не укладывается в голове. Но закон есть закон, тут эмоции, моральные ценности и личное мнение не имеют никакого значения. Какой-то градации «зарубежных военных вылазок» граждан Азербайджана не предусмотрено. И выражение «перед законом все равны» в данном контексте принимает несколько иной оттенок.

Джихад в Украине?

Интересно оценить данный вопрос и с точки зрения религии, а точнее – Ислама, ибо отправляются на войну из Азербайджана в основном мусульмане. Можно ли считать это джихадом? Можно ли называть погибших там наших соотечественников шехидами?

Говоря о военной стороне джихада (есть и иные), выделяют в основном два вида: оборонительный джихад и наступательный джихад. Оборонительный джихад мусульмане ведут против сил, противостоящих Исламу, борющихся и желающих нанести ущерб Исламу и мусульманам (сюда же относится и защита родины, своего крова и родных от агрессоров). Необходимость наступательного джихада возникает в том случае, если мусульмане, обратившиеся с исламским призывом к представителям других религий в странах их проживания, встретили препятствие со стороны властей этих государств. Другими словами, мусульманам фактически запрещено доводить до людей слово Аллаха и вести проповедь Ислама.

Как видно из этих определений, о каком-то джихаде в Украине для граждан Азербайджана и речи быть не может. Происходящие там события совсем из другой оперы.

Кто за что погибает…

Что касается религиозного статуса погибших. В Коране чётко дана установка на счёт ведения военных действий: «Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается против вас» (Багара, 190). Исходя из этого можем сказать, что 44-дневняя война против Армении никак не противоречила воле Аллаха. Ибо армяне, развязав конфликт, оккупировали наши земли, и война была сражением против тех, кто сражался против нас. И отдавшие свои жизни – шехиды.

Но вот о войне в Украине этого сказать не можем. Во-первых, никто против мусульман Азербайджана никаких военных действий не проводил, дело происходит далеко за его пределами. А во-вторых, вторжение в Украину никак не было направлено против Ислама вообще, да и страна не мусульманская. Но… Это никак не касается мусульман, в том числе азербайджанцев, которые являются гражданами Украины и проживают в этой стране. Сегодня с оружием в руках они воюют против захватчиков, агрессоров, врагов, которые пришли грабить их дома, лишить чести их жён и дочерей. И встав в ряды защитников Украины, местные мусульмане полностью следуют воле Аллаха. Они защищают свой кров, свою честь, свою отчизну. Естественно, и положение у них совсем иное, нежели у граждан Азерайджана, и ставить эти две категории людей на одну чашу весов неверно.

Необходимая ремарка: В Исламе очень многое зависит от намерения. И будет ли считаться Всевышним тот или иной погибший во время военных действий шехидом – тот ещё вопрос. Известен такой случай. В одном из боёв с иноверцами на заре Ислама тяжело был ранен один из знатных арабов. Он доживал последние минуты в этом бренном мире. И многие соратники, окружившие его, были уверены – он шехид и отправляется в рай. Однако другого мения был пророк Мухаммад: «Спросите его, зачем он прибыл на войну?» И ответ раненного поразил всех: «Если бы я знал, что всё так кончится, да разве я пришёл с вами? Я лишь хотел стать знаменитым, чтобы все увидели, какой я смелый воин». Так что, наши суждения – это одно, а вот что там будет после занавеса – это тайна за семью замками.

P.S. Подытоживая, можем сказать, что жизнь у каждого одна и каждый индивид волен распоряжаться ею по своему усмотрению. Но при этом не следует забывать, что нарушение законов, как государственных, так и религиозных, чревато последствиями. А раз речь зашла о Боге и религии, поставим точку аятами из Корана – молитвой, вознесённой Всевышнему: «…Веди нас прямым путем, путем тех, кого Ты облагодетельствовал, не тех, на кого пал гнев, и не заблудших» (Фатиха, 6-7).