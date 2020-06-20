Испытательные экзамены будут проводиться с сентября в режиме онлайн

«Приемные экзамены невозможно проводить в режиме онлайн».

Как сообщает Report, об этом на онлайн-брифинге заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

По ее словам, проводить столь масштабный экзамен в течение одного дня невозможно:

«Во вступительных экзаменах участвует большое количество людей, их невозможно проводить онлайн. Для проведения столь масштабного экзамена необходимо неоднократно организовывать испытательные экзамены. Мы хотим проводить испытательные экзамены в онлайн-режиме неоднократно».

По ее словам, с сентября будут проводиться онлайн-испытательные экзамены по всем предметам: «Принять участие в этих экзаменах смогут до 10 тысяч учащихся. Онлайн-подключение 20 тысяч человек чревато техническими проблемами. Онлайн-экзамен не подразумевает опрос учащихся и выставление им оценок. Как в таких условиях исходить из принципа справедливости?»