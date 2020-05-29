Использование масок будет обязательным и принудительным

«Будет осуществляться строгий контроль за соблюдением требований режима карантина. Использование защитных медицинских масок будет обязательным и принудительным».

Об этом говорится в сообщении главы пресс-службы Кабинета министров Азербайджана Ибрагима Мамедова.

По его словам, в связи с этим было подписано соответствующее решение: «Не соблюдающие правила будут оштрафованы. Наказания будут ужесточены. Размер штрафа еще не определен. Документ будет представлен в парламент».

И.Мамедов заявил, что в случае распространения заражения в каком-либо районе, возможно закрытие данного региона и усиление карантинного режима.

| 2020-05-29T18:27:32+04:00 29 мая 2020, 18:48|12345 (Пока оценок нет)
|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss