Альбаррасин (провинция Теруэль, Арагон) — уютный средневековый городок с мощёными улочками и черепичными крышами — вошёл в топ-10 самых красивых муниципалитетов Европы.

Рейтинг составлял британский портал Uswitch, основываясь на публикациях в социальных сетях Instagram и Pinterest. Маленькие населённые пункты, которые собрали больше всего лайков и репостов, попадали в список самых красивых. Таким образом десятое место в рейтинге занял и Альбаррасин — единственный представитель Испании.

Стоит отметить, что этот городок в прошлом году уже был выбран читателями Lonely Planet как один из самых красивых муниципалитетов Испании (noticia.ru).