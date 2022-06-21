В Испании полиция расследует убийство двух женщин в центре Мадрида, которое, по предварительным данным, совершил 53-летний аристократ, граф Атарес и маркиз Периха Фернандо Гонсалес де Кастехон. Об этом сообщает газета El Comercio.

Инцидент произошел 20 июня в одном из домов, расположенных на улице Серрано в центре испанской столицы. Так, в утреннее время суток от одной из местных жительниц поступило сообщение в полицию о том, что через свое окно она видит бездыханное тело в соседнем доме.

Спустя 20 минут на место прибыли правоохранители, обнаружившие три тела, а также военную амуницию и оружие, на котором было изображение свастики.

Следствие предполагает, что граф застрелил свою 44-летнюю партнершу и 70-летнюю подругу, после чего свел счеты с жизнью. До этого, согласно данным полиции, у Гонсалеса де Кастехона неоднократно были конфликты с соседями из-за его стрельбы во дворе, а в 2018-м он обвинялся в жестоком обращении с партнершей.