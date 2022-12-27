Испанская полиция перехватила британский парусник с 4,4 тоннами гашиша на юге королевства. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе испанских правоохранительных органов подчеркнули, что агенты Национальной полиции в рамках совместной операции с Таможенным надзором Налогового агентства и при участии Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании изъяли более четырех тонн гашиша на борту британского парусника.

Отмечается, что судно направлялось в сторону западного побережья Марокко для загрузки наркотиков, но позже из-за погодных условий было вынуждено вернуться в испанские воды.

В испанской полиции подчеркнули, что в рамках операции были задержаны два члена экипажа из Великобритании, которые, предположительно, должны были направиться в Латинскую Америку.