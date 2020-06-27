Испания ввела минимальную пожизненную ренту

Испания начинает выплачивать минимальную пожизненную ренту своим бедным неработающим гражданам в возрасте от 23 до 65 лет, а также проживающим в стране иностранцам.

Как сообщает DW, размер выплаты составит 462 евро ежемесячно, на каждого члена семьи получателя прибавят по 139 евро. Максимальный размер выплаты на семью не сможет превысить 1 015 евро.

Ежегодно на ренту власти направят 3 000 000 евро, получателями станут 2 300 000 неимущих.

По мнению экспертов, нововведение может лишить неимущих стимула работать. Им будет выгоднее получать минимальную ренту, не работая, или работать неофициально, при этом получая ренту, не платя налоги.

К примеру, ренту получат вообще никогда не работавшие граждане, а это 25% испанцев до 30 лет.