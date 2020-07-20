Испания не против предъявления условий при создании фонда ЕС

Испания не против предъявления условий при создании фонда ЕС для восстановления экономики, заявила глава МИД этой страны Аранча Гонсалес Лайя.
«У Испании ясная позиция – мы не отказываемся от предъявления условий и не против хорошего управления, которое будет вызвать доверие. Но мы хотим, чтобы это было в рамках доверия, ясности и прозрачности», — заявила министр в интервью радиостанции Cadena Ser.
При этом она добавила, что выполнение условий потребует больших усилий со стороны всего испанского общества. «Все испанское общество должно приложить усилия в плане восстановления – надо искать консенсус между правительством, автономными сообществами, предпринимателями, профсоюзами, и, разумеется, всеми политическими силами. План восстановления надо принять, это база контракта между Испанией и ЕС», — добавила министр.
| 2020-07-20T13:32:51+04:00 20 июля 2020, 15:29|12345 (Пока оценок нет)
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