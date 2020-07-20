Испания не против предъявления условий при создании фонда ЕС

Она также обратила внимание, что на сложных переговорах в Брюсселе, которые начались в пятницу, речь идет не только о создании фонда восстановления и о многолетнем финансовом плане, но и отчасти стоит на кону то, «как распределяется власть в ЕС после выхода Великобритании». Впервые согласуется бюджет без Великобритании, и, по выражению главы МИД, «карты надо пересдать».(РИА Новости)