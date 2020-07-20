Испания не против предъявления условий при создании фонда ЕС для восстановления экономики, заявила глава МИД этой страны Аранча Гонсалес Лайя.
«У Испании ясная позиция – мы не отказываемся от предъявления условий и не против хорошего управления, которое будет вызвать доверие. Но мы хотим, чтобы это было в рамках доверия, ясности и прозрачности», — заявила министр в интервью радиостанции Cadena Ser.
При этом она добавила, что выполнение условий потребует больших усилий со стороны всего испанского общества. «Все испанское общество должно приложить усилия в плане восстановления – надо искать консенсус между правительством, автономными сообществами, предпринимателями, профсоюзами, и, разумеется, всеми политическими силами. План восстановления надо принять, это база контракта между Испанией и ЕС», — добавила министр.