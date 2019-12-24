Искусство на вокзале: азербайджанский фотограф показал бакинцам уникальные фотографии

Всю минувшую неделю здание Центрального железнодорожного вокзала Баку украшает уникальная и интересная по своему содержанию фотовыставка известного азербайджанского фотографа Айдына Садыхова, организованная по инициативе Посольства Венгрии в Азербайджане

Экспозиция под названием «Кальман Кандо 150: Венгерские Железные Дороги» позволила бакинцам и гостям столицы познакомиться и проследить хронологию истории и развития железнодорожного транспорта в Венгрии.

Как сообщает #, каждая из 19 работ, представленная на выставке, помимо художественной ценности, несет в себе любопытную информацию, отражает красоту знаменитых архитектурных зданий венгерских железнодорожных вокзалов. Центральное место в экспозиции отведено уникальным историческим моделям паровозов, железнодорожной технике и электровозам, сделанным автором в «Парке истории венгерской железной дороги».

Нынешний год является юбилейным для истории железных дорог Венгрии, так как 150 лет тому назад в городе Пешт родился известный венгерский инженер, ученый-электротехник и пионер в разработке электрической тяги — Кандо Кальман. В 1894 году именно он разработал высоковольтные трехфазные двигатель и генератор переменного тока для электровоза, прославившись тем самым как «отец электропоезда».

«На самом деле идея претворить в жизнь этот проект витала в моей голове уже очень давно. Проводя свои фотовыставки, а также посещая другие, я постоянно замечал полное отсутствие фотопроектов, посвященных железнодорожной тематике. Понимаю, что это несколько непростая и, безусловно, необычная тема, а значит и очень интересная. Несколько лет назад, совершенно случайно я наткнулся на статью, которая рассказывала о крупнейшем парке Музеев железной дороги во всем мире. Я настолько увлекся, что решил во что бы то ни стало посетить это место», — рассказывает Айдын в интервью корреспонденту #.

Сеть железных дорог в Венгрии хорошо развита и является по праву одной из лучших в Европе. Этот вид транспорта пользуется большим спросом среди местных жителей и туристов. Отличительной особенностью венгерских железных дорог является совокупность таких факторов, как высокая комфортабельность и надежность поездов, высококвалифицированные машинисты и работники вокзалов, точность в расписании, а также возможность путешествия в любую точку страны.

«В Азербайджане уделяется большое внимание развитию железнодорожного транспорта. В течение последних лет и по сей день идет активное строительство новых железных дорог, станций и вокзалов, закупаются современные комфортабельные и скоростные поезда, новое железнодорожное оборудование. В ближайшее время планируется открытие Музея железных дорог Азербайджана, а в будущем и у нас появится свой Парк – музей железнодорожного транспорта», — рассказывает фотограф «Зеркало», обращая внимание на то, что по этой причине знакомство через призму фотографий с крупнейшим европейским парком-музеем железной дороги в Венгрии может оказаться очень интересным, как любителям железной дороги, так и профессионалам в этой области.

Ознакомиться с экспозицией могут все желающие. Выставка, расположенная на втором этаже вокзала, продолжит свою работу до 28 декабря.