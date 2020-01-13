Исходя из доходов: каковы перспективы прогрессивного налогообложения в нашей стране?

Малоимущие граждане нуждаются в поддержке со стороны государства. Эта поддержка может иметь разные формы, например, как выдача социальной помощи и отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Так, в России в конце прошлого года заговорили о возможности отмены последнего для тех граждан, зарплата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда. Вместе с тем, там обсуждают введение прогрессивного НДФЛ, согласно которому, чем больше человек получает, тем более высокий налог платит.

О том, насколько актуальны такие шаги были бы для Азербайджана, # рассказали отечественные эксперты.

В нашей стране решили пойти по другому пути. Об этом заявил экономист Натиг Джафарли. Он напомнил, что с 1 января 2019 года наемных работников негосударственного ненефтяного сектора с зарплатой менее 8 тысяч манатов, освободили от подоходного налога сроком на семь лет. Но вместе с тем, были повышены отчисления в Фонд социальной защиты.

«Логика правительства понятна. Там посчитали, что таким образом больше предпринимателей будет работать «по белому», заключать трудовые договора. Уже год как работает это правило, но что-то не видно резкого увеличения рабочих мест, их стало больше всего на 18 тысяч. В стране законно работают 1миллион 600 человек, тогда как работоспособного населения 5 миллионов. Среди них 800 тысяч фермеров, полмиллиона работают по VOEN, а что же с остальными? У нас не может быть 2,5 миллиона безработных, получается, что многие по-прежнему работают нелегально»,– говорит Н.Джафарли.

По его словам, так как выросли социальные выплаты, у работодателя нет заинтересованности оформлять работников. Да и работники не всегда стремятся быть оформленными. Правительство уже не раз меняло пенсионную систему, и у людей нет уверенности в завтрашнем дне, в том, что они своими отчислениями заработают себе на пенсию. Чтобы эта уверенность была, нужно создавать частные пенсионные фонды, нужна конкуренция.

Что касается прогрессивной шкалы налогообложения, то, как отметил Н.Джафарли, во многих странах, кто больше зарабатывает, тот больше платит налоги, и наоборот.

В США те, кто зарабатывают в год менее 20 тысяч долларов, освобождены от налогов. А кто зарабатывает более миллиона долларов в год, платит 34% подоходного налога.

«В нашей стране деньги, которые идут на налоги, большинство простых обывателей считают потерянными. Они не чувствуют, что благодаря их выплатам, в стране улучшается здравоохранение, образование и т.д. Потому люди стараются уходить от налогов. В Скандинавии платят наиболее высокие налоги, но там видны результаты того, на что они идут. У них бесплатная качественная медицина и образование, хорошо работающий общественный транспорт и т.д. В Азербайджане нужно научить граждан платить налоги, должна быть соответствующая налоговая культура. Государство, в свою очередь, должно отчитываться, куда эти налоги идут. Сейчас с этим имеются проблемы»,– резюмировал экономист.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отметил, что бюджет Азербайджана социально ориентирован. Что касается отмены налога именно для малоимущих, то, по его словам, этот вопрос надо обсуждать с общественностью и определить, кого же считать малоимущими. Если такое решение будет принято, то оно может положительно сказаться на создании валовой продукции. Это будет льготой для людей с маленькими доходами. Но есть и опасность того, что многие, неплохо зарабатывающие, захотят попасть в эту категорию. Нужно стимулировать людей работать над собой, конечно, за исключением тех, кто не могут это делать по состоянию здоровья, считает он.

С другой стороны, как говорит Н.Агаев, перед законом все должны быть равны. Если ввести прогрессивную шкалу налогообложения, и увеличить подоходный налог для тех, кто много зарабатывает, то больше людей будет стремиться уйти от налогообложения. Имеющие большие доходы, будут дробить их, увеличится объем теневой экономики.

Экономист Фуад Ализаде уверен, что не стоит полностью и навсегда отменять подоходный налог для малоимущих. Хотя бы минимальный, но налог должен быть, чтобы вести учет. Полный отказ может, по его мнению, породить коррупционные схемы.

«Для малого бизнеса в стране и так введен упрощенный налог, что стимулирует развитие предпринимательства и способствует отслеживанию финансовых потоков»,– отметил Ф.Ализаде.

По его словам, повышать подоходный налог для тех, кто много зарабатывают, также не стоит. А если и пойти на эту меру, то повысить не более чем на 3%. В противном случае, такие люди будут стараться не указывать все доходы и уйдут в тень.

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов считает, что стоит задуматься об отмене подоходного налога для малоимущих. Он также отметил, что прогрессивная шкала налогообложения логична и применяется во многих странах. За тем, чтобы люди не скрывали свои реальные доходы, должны следить соответствующие органы. Для этого имеются механизмы. По мнению Дж.Исмаилова, нужно ужесточить наказание для тех, кто скрывают доходы, повысить штрафы.

«В некоторых странах за неуплату налогов сажают, причем и знаменитых людей — актеров, футболистов. Государство должно действовать жестко, но, конечно, налоги не должны быть слишком высокими»,– сказал он.

Эля Бельская