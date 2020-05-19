Исфар Сарабский рассказал, как пандемия повлияла на его контракт Warner Music

Пандемия нарушила планы по продвижению творчества известного азербайджанского музыканта, основателя жанра электро-мугам Исфара Сарабского на мировой рынок. В 2019 году Сарабский впервые в истории азербайджанской музыки подписал контракт с Warner Music Group.

В интервью # заслуженный артист Азербайджана рассказал, чем он занимался на карантине, когда выйдет долгожданный альбом, состоится концерт в Баку и мировое турне:

— На карантине был представлен ваш совместный проект с Эльнуром Гусейновым и DiHaj. Чем еще занимались, сидя дома?

— На самом деле наш трек был записан еще до карантина, а впервые мы исполнили его на сольном концерте DiHaj. Во время карантина мы представили вариант для стрима, сделали новую аранжировку. Из нового сделали проект с известным российским барабанщиком Александром Машиным, я уже очень долгое время выступаю с ним и танцовщицей из Украины Алиной Сокунской. Это был экспериментальный проект, мы его готовили для участия на фестивале X JAZZ, где должны были выступать вживую, но, к сожалению, получилось так, что каждому пришлось записывать музыку у себя дома.

— В июне ожидался выход вашего альбома на Warner Music. Повлияла ли пандемия на эти планы, а также на ваш промо-тур?

— Да, конечно, пандемия внесла свои коррективы, и планы немного поменялись. Но уверен, что как только все вернется на свои круги, и альбом выйдет, и тур состоится. Будем верить в лучшее.

— Музыканты всего мира проявили солидарность в дни самоизоляции, выступали с домашними концертами, поддерживали людей…

— Признаться, я не большой любитель таких проектов. Безусловно, был большой поток, много концертов, но я предпочитал общение, причем не только с музыкантами, но и с другими интересными людьми. Очень понравилась лайф-трансляция с Гретчен Парлато, она великолепная певица, и ее эфир собрал вместе большое количество музыкантов.

— Как на ваш взгляд пандемия Covid-19 отразится на музыкальной индустрии?

— Самое главное – оставаться в трезвом состоянии, продолжая заниматься своим делом. Многие люди использовали появившееся свободное время во благо самопознания и саморазвития. Ни к чему стресс, так как чем больше человек волнуется, тем больше подвергает себя негативу. Поэтому лично я сторонник не унывать при любом раскладе, тем более, что все обязательно наладится и в музыке, и в других сферах.

— Ваши поклонники давно ждут ваш сольный концерт в Баку. Планируете?

— Планирую. С большим удовольствием выступлю с большим концертом в Баку, это будет программа в поддержку альбома. Так что, как только наладится ситуация и будут разрешены концерты и массовые мероприятия, начнем готовиться.