Ирландия может отказаться от своего нейтрального статуса, которого она придерживалась со времен получения независимости в 1922 году. Всё из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Как рассказал министр иностранных дел Ирландии Михол Мартин, в июне в нескольких городах Ирландии состоится большой четырехдневный форум, посвященный вопросам международной политики и безопасности. На нем будут обсуждаться в том числе внешнеполитические вызовы, стоящие перед Ирландией в связи с российской агрессией против Украины.

«Мы стали свидетелями вопиющего и грубого пренебрежения международным правом со стороны России. Приверженность Ирландии международному порядку, основанному на правилах, и наша традиционная политика военного нейтралитета не освобождают нас от необходимости реагировать на эту новую реальность», – заявил он. (УНИАН)