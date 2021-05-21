Ирландия подозревает российских хакеров в атаке на службу здравоохранения

Национальный центр кибербезопасности Ирландии (NCSC) заявляет, что атаку на исполнительную службу по вопросам здравоохранения страны могла совершить группа хакеров, предположительно расположенная в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеканал RTE.

Ранее медицинская служба страны сообщала о хакерской атаке на свои системы. Позднее на сайте Bleeping Computer, который специализируется на новостях в области технологий, появилось сообщение, в котором хакеры потребовали выкуп в $20 млн за более чем 700 гб личных данных. Власти Ирландии отказались выплачивать выкуп.

Отмечается, что власти Ирландии уже связались с Россией. (РИА Новости)