«Иранскую Анджелину Джоли» посадили на десять лет

Многие воспринимали «преображение» девушки с помощью косметики и фоторедакторов как шутку, однако 5 октября 2019 года иранская полиция арестовала ее вместе с тремя другими женщинами, получившими известность в Instagram.

Хишванд обвинили в богохульстве, подстрекательстве к насилию, получении дохода неприемлемыми способами и в поощрении коррупции среди молодежи.

Фатиме прославилась в 2017 году. Тогда сообщалось, что ей якобы сделали 50 операций, чтобы она стала похожей на американскую актрису Анджелину Джоли. Однако позже девушка рассказала, что такой внешности ей удалось достичь исключительно благодаря макияжу и фотошопу.

За необычную внешность ее прозвали «Зомби — Анджелиной Джоли». У Фатимы было почти полмиллиона подписчиков, сообщает издание.