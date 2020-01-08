Иранские военные самолеты подняты в воздух

Иранские военные самолеты подняты в воздух в ответ на взлет истребителей США с военной базы в ОАЭ, сообщил РИА Новости военный источник.

«Иранские военные самолеты взлетели с аэродромов в ответ на взлет военных самолетов США с базы в ОАЭ, и барражируют сейчас над страной», — сообщил источник.

Нападению в ночь на среду подверглись американские базы в Ираке Эйн-аль-Асад и в Эрбиле. Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Стефани Гришэм заявила, что он проинформирован об ударах по американским базам в Ираке и ведет консультации со своей командой советников.

Представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что удар был нанесен с территории Ирана. Сообщается, что Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за удары, которые нанесены в отместку за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.