Иран может расширить свою военную поддержку Армении в ответ на действия России в отношении Южного Кавказа. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

«Российское правительство, возможно, намеревалось провести трехстороннюю встречу Россия-Азербайджан-Армения, чтобы уменьшить возможные попытки Ирана вытеснить российское влияние на Армению путем предоставления Еревану беспилотников Shahed», — говорится в публикации.

Приводя слова израильского агентства i24News, институт отмечает, что Армения использовала иранские беспилотники Shahed в нескольких недавних провокациях против Азербайджана.

Согласно анализу Проекта критических угроз Американского института предпринимательства (The American Enterprise Institute’s Critical Threats Project), Иран может расширить свою военную поддержку Армении в ответ на «невнимательности» России в отношении Южного Кавказа: «Трехсторонняя встреча могла быть попыткой восстановить давление России на Армению в отношении Ирана. Влияние РФ на Армению стало особенно хрупким после передислокации Россией части своих миротворческих сил из Карабаха в Украину в марте 2023 года».

Также добавляется, что предоставление Ираном беспилотников Армении будет означать, что Иран воспринимает Азербайджан, как и Турцию, в качестве «растущей угрозы».

Насколько серьезно должна восприниматься эта информация в Баку? Ведь, что касается иранских беспилотников Shahed, мы знаем, сколько бед они уже понаделали и продолжают приносить в Украине. Могут ли эти поставки в Армению стать настолько массовыми, что Ереван вновь начнет еще сильнее уклоняться от субстантивных переговоров по заключению окончательного мира с Азербайджаном? И не эта ли цель стоит за такими действиями Тегерана?

На эти вопросы # ответили известные эксперты.

Исполнительный директор Центра ближневосточных исследований (Киев) Игорь Семиволос:

— Иранские Шахеды не представляют собой супероружие, которое может существенно изменить ход войны, но действительно может существенно усложнить ситуацию, особенно, когда речь идет об ударах по инфраструктурным объектам. Но… в отличие от Украины, имеющей широкий фронт, где прикрыть все объекты средствами ПВО сложно, на карабахском театре боевых действий можно создать плотную систему ПВО, которая не даст Шахедам никакого шанса. Собственно, Украина уже имеет опыт успешного противодействия таким дронам и может поделиться им с азербайджанскими коллегами.

В целом, к перспективе военного сотрудничества Ирана и Армении я отношусь с большим скепсисом. Отдельные поставки возможны, но учитывая стратегию Армении, которая делает ставку на активное взаимодействие с разными международными акторами, в том числе с Францией, дальнейшая активизация связей между Тегераном и Ереваном может привести к обратным для армян негативным результатам.

К тому же, массовая поставка дронов-самоубийц в Армению однозначно вызовет крайне негативную реакцию официального Баку, повлечет за собой дальнейшую эрозию двусторонних отношений с Тегераном и усилит сотрудничество Азербайджана с другими странами, имеющими сложные отношения с Ираном.

Эксперт по международным вопросам, руководитель клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде:

— Мне не кажется, что трехсторонняя встреча глав МИД в Москве была проведена Россией для того, чтобы каким-то образом ограничить влияние Ирана в регионе. Каждый воспринимает происходящее через свою призму. Надо сказать, что сегодня крупнейшим поставщиком вооружений в Армению является не Иран, а Индия. Так получается, Россия должна была проводить эту встречу для того, чтобы как-то купировать риски с индийского направления? Это предположение, по-моему, не верно, не имеет отношения к процессам, происходящим в нашем регионе. Мне кажется, эти трехсторонние переговоры были проведены в пику встрече руководителей Армении и Азербайджана в Брюсселе и преследовали цель зафиксировать российские интересы в переговорном процессе. К военно-политической ситуации в регионе это не имеет непосредственного отношения, и к действиям Ирана тоже.

Что касается продажи Ираном Армении беспилотников и угрозы интересам России, конечно, любое усиление внешнего влияния на Ереван, со стороны Ирана или Франции, воспринимается Москвой с определенной настороженностью. Но скорее всего, она не будет серьезно реагировать на поставки в Армению вооружений, в том числе иранских беспилотников, поскольку понимает, что сегодня она сама не может оказать Армении достаточную помощь. А с другой стороны, понимает, что пределы военно-политических возможностей Ирана тоже ограничены. Армения не сможет стать союзницей ИРИ хотя бы по той простой причине, что Иран является международным изгоем, и для Еревана это несет репутационные риски, он просто лишится своих западных партнеров. Кстати, и само приобретение Арменией вооружений у Ирана также может встретить недовольство у ее западных партнеров. То есть и тут есть определенные ограничители.

Что касается угроз от приобретения Арменией иранских Шахедов, я думаю, что конечно, военно-политическое руководство Азербайджана учитывает происходящее, рассматривает это в качестве определенного риска. И оно в свою очередь усиливает соответствующие связи с братскими странами. Недавно состоялся визит министра оборонной промышленности АР в Турцию. Он участвовал в военной выставке. До того в Баку побывал министр обороны Израиля Галант, и там тоже вопросы военно-технического сотрудничества находились в центре внимания.

С другой стороны, если Армения осмелится применить Шахеды против Азербайджана, то это вызовет уже полномасштабный кризис в отношениях между Баку и Тегераном. Иран сегодня пытается договариваться с Азербайджаном, и не в его интересах усиливать кризисные моменты в наших отношениях. Потому что повышается зависимость Ирана от реализации крупного международного транспортного проекта Север-Юг, в котором ключевая роль отводится Азербайджану. Поэтому скорее всего свое военно-техническое сотрудничество с Арменией он будет вести в какой-то степени порционно.

Глава Института политического менеджмента Азер Гасымлы:

— Иран при любых условиях будет помогать Армении, и в первую очередь в военном плане. На это не повлияют отношения Армении с Россией. Растущее влияние Турции и Азербайджана тут ни при чем. Есть сложившиеся геополитические и региональные реалии, которые зиждутся на исторических предпосылках. До тех пор, пока в Азербайджане, Иране и в России не будет демократических преобразований и либеральные права не станут главной парадигмой во внутренней политике этих стран, исторический базис во взаимоотношениях этих стран будет главным фактором. Все остальное — суета, а текущие процессы — это тактические сценарии. Зрите в корень, как говорится. Интенсивность мирного договора между Азербайджаном и Арменией будет зависеть от интенсивности конфликта в Украине.