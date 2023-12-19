Европейские страны — участницы НАТО начали оценивать риски, которые могла бы представлять для них Москва в случае победы в войне в Украине. Как рассказали источники Bloomberg, знакомые с переговорами, такое развитие событий будет ощущаться во всем мире, поскольку заставит партнеров и союзников США сомневаться в гарантиях безопасности со стороны Вашингтона.

Поражение Киева будет восприниматься большей стратегической неудачей США, чем уход из Афганистана в 2021 году, утверждают собеседники издания. Эти прогнозы пока не учитывают возможности того, что Дональд Трамп может выиграть президентские выборы в следующем году, воплотить свои обещания о снятии ответственности за основные альянсы, включая НАТО, и заключить сделку с Путиным относительно Украины.

«Если Украина не получит поддержку от ЕС и США, тогда Путин победит», — заявил на прошлой неделе премьер-министр Ирландии Лео Варадкар на саммите Европейского союза, где лидеры не смогли согласовать пакет помощи на сумму 50 млрд евро на 2024 год. Европейские чиновники утверждают, что, если Украина не получит оружие, Россия, несомненно, будет стремиться к захвату большей территории и разрушению большего количества инфраструктуры. Без возможности защитить себя Украина может быть вынуждена принять условия, которые продиктует Москва.

Союзники Украины в ЕС и США утверждают, что помощь Киеву, вероятно, будет одобрена каким-то образом в начале следующего года. Но это вряд ли приведет к значительному прорыву на поле боя, говорят чиновники. Перспективы становятся все более мутными по мере того, как становится ясно, что борьба может продолжаться еще многие годы.

В странах Балтии уже предупреждают население о необходимости быть готовыми к следующей войне, потому что российские вооруженные силы не будут уничтожены в Украине. «Россия не боится НАТО», — заявил в интервью местному телевизионному каналу глава эстонской армии Мартин Херем на прошлой неделе. Другие чиновники полагают, что Путину, вероятно, потребуется несколько лет, чтобы компенсировать огромные потери, которые понесла его армия в Украине, не говоря уже о том, чтобы угрожать намного более боеспособным силам НАТО.

Однако ранее существовавшая уверенность, что вторжение будет «стратегическим поражением» для российского лидера, исчезла. Вместо этого ряд представителей западных властей опасается того, что расчет Путина окажется верным и он сможет продержаться дольше, чем США и их союзники.

Один из собеседников Bloomberg полагает, что победа России вызовет волну беженцев, направляющихся в ЕС. Это создаст давление на сферу услуг в этих странах и усилит напряженность между членами блока. В то же время, сказал он, украинское сопротивление перейдет к партизанским тактикам. Это означает, что ситуация на восточной границе ЕС останется нестабильной. (moscowtimes.ru)