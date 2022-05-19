16 мая Пограничное представительство Исламской Республики Иран сообщило, что гражданин Азербайджанской Республики Мусаев Мирджавад Мирджалал оглу был убит иранскими пограничниками при попытке пересечь государственную границу со стороны Ирана в направлении Азербайджана.

Как сообщили в Государственной пограничной службе (ГПС), 18 мая тело погибшего было официально принято с участием представителя прокуратуры и передано членам семьи.

Иранской стороне направлен запрос о расследовании инцидента и предоставлении информации о результатах расследования.