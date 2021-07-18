В иранской провинции Хузестан третий день продолжаются акции протеста в связи с перебоями в подаче воды, сообщает Анадолу.

Протесты начались 15 июля в юго-западной иранской провинции Хузестан, где преимущественно проживают этнические арабы.

Как сообщают местные источники, акции протеста продолжились минувшей ночью в городах Ахваз, Сусенгерд, Кут-Абдулла, Шуш и Керхе. Граждане требуют решить проблему с подачей воды.

В городе Сусенгерд протестующие собрались у дома депутата Касыма Саиди и скандировали лозунги с критикой в его адрес.

Протестующие потребовали остановить реализацию проекта трансфера воды из реки Карун в другие провинции страны, который, по их словам, и вызвал дефицит воды.

В некоторых городах возникли стычки между полицией и демонстрантами. Последние перекрыли улицы и устроили поджоги. В социальных сетях распространились кадры того, как демонстранты повредили автомобиль сил безопасности.