32-летний иранский нелегал, проситель статуса беженца, вооруженный топором и ножом, почти четыре часа удерживал 15 заложников в поезде между Больмом и Ивердон-ле-Бен на западе Швейцарии.

Инцидент произошел вчера вечером, когда мужчина, говоривший на персидском и английском языках, с топором и ножом заставил машиниста покинуть свою кабину и присоединиться к 14 пассажирам поезда, который остановился с закрытыми дверями на станции Эсер-су-Шамван, между Больмом и Ивердон-ле-Бен.

В полицию позвонили пассажиры поезда. Прибывшие крупные силы полиции оцепили территорию, чтобы дать возможность специалистам по переговорам установить контакт с захватчиком заложников. Переговоры с ним проходили частично через сообщения WhatsApp и через переводчика с фарси.

После четырех часов безрезультатных переговоров полиция приняла решение штурмовать поезд. В операции по освобождению заложников приняли участие более 60 полицейских. Чтобы отвлечь внимание нападавшего, была использована взрывчатка.

В ходе операции нападавший был застрелен полицейским, на которого набросился с топором. Никто из пассажиров не пострадал.

Жан-Кристоф Сотерель, представитель полиции кантона Во, заявил, что нет никаких признаков того, что захват заложников был террористическим актом. В свою очередь, Винсент Дерванд, представитель прокуратуры кантона Во, заявил, что ведется расследование, чтобы определить мотивы нападавшего. (israelinfo.co.il)