Иран занял первое место в регионе в рейтинге Times 2021

Согласно рейтингу лучших университетов мира по версии Times Higher Education в 2021 году, Иран занял первое место по количеству университетов в регионе и исламских странах, передает Trend со ссылкой на İRNA.

Рейтинг лучших университетов мира (THE World University Rankings) — глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг лучших высших учебных заведений мирового значения. Рассчитывается по методике британского издания Times Higher Education (THE) при участии информационной группы Thomson Reuters.

Считается одним из наиболее влиятельных глобальных рейтингов университетов. Рейтинг разработан в 2010 году Times Higher Education совместно с Thomson Reuters в рамках глобального проекта Global Institutional Profiles Project и пришёл на смену популярному рейтингу World University Rankings, который выпускался с 2004 года Times Higher Education совместно с компанией Quacquarelli Symonds.

В 2021 году, с появлением семи новых университетов, наблюдается наличие 47 университетов в Исламской Республики Иран среди 1527 ведущих университетов мира из 93 стран, что предполагает дальнейшее повышение иранских университетов в престижных международных рейтингах.