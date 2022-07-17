Иран ввел санкции в отношении 61 американца.

Информация об этом размещена на сайте МИД Ирана.

Среди тех, кто попал под санкции, — бывший госсекретарь США Майк Помпео и бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, адвокат бывшего президента США Дональда Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани и ряд конгрессменов. В список включены и такие сенаторы, как Роберт Менендес и Теда Крус, член Палаты представителей Бэрд Шерман.

Тегеран обвинил этих американцев в поддержке организации «Моджахеддин-э-Халк», известной в стране как террористическая организация.