Иран ввел санкции против сотрудников американской полиции за участие в подавлении пропалестинских протестов в университетах США.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале МИД исламской республики.

Власти Ирана назвали 11 должностных лиц причастными «к нарушению прав человека путем подавления мирного протеста студентов и профессоров университетов в Соединенных Штатах, которые поддерживали угнетенный палестинский народ перед лицом преступлений сионистского режима в Газе».

В списке значатся в том числе начальники управлений полиции столичного округа Колумбия Памела Смит и Нью-Хейвена (штат Коннектикут) Карл Джейкобсон. Всем фигурантам запрещен въезд на территорию Ирана, их счета и активы в случае их нахождения под юрисдикцией исламской республики подлежат замораживанию.

Протесты в поддержку Палестины в американских вузах проводятся на фоне военной операции Израиля в секторе Газа. Демонстранты разбили лагеря в более чем 80 студенческих кампусах, было арестовано более 1,3 тыс. человек.