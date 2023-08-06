Иран оснастил Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) беспилотниками и ракетами дальностью действия до 1000 км, сообщили иранские информационные агентства.

Исламское государство называет свои действия ответом на то, что США предложили военизированную охрану коммерческим судам, проходящим через Ормузский пролив в Персидском заливе.

«Различные типы беспилотников… и несколько сотен крылатых и баллистических ракет с дальностью действия от 300 до 1000 км входят в число боевых систем, которые сегодня пополнили возможности флота КСИР», — сообщило государственное информационное агентство ИРНА.

После захвата и преследования гражданских судов Ираном, Вашингтон заявил, что вскоре может предложить разместить в регионе военных моряков и морских пехотинцев на торговых судах.

В прошлом месяце США сообщили также, что дополнительно направят на Ближний Восток истребители F-35 и F-16 вместе с военным кораблем для наблюдения за морскими транспортными путями.

Через Ормузский пролив между Ираном и Оманом транспортируется около пятой части мировых поставок сырой нефти.

Тегеран обычно заявляет, что задержанные суда нарушили правила судоходства. Некоторые из них были освобождены только после того, как иностранные государства в свою очередь освободили задержанные иранские корабли.

Командующий Военно-морскими силами КСИР Ирана Алиреза Тангсири заявил государственному телевидению, что новые ракеты обладают большей точностью и большей дальностью.

«Крылатые ракеты могут одновременно атаковать несколько целей, а команды им могут изменяться после взлета», — добавил он.