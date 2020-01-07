Иран-США: до чего дойдет противостояние?

Гибель иранского генерала спецназа вызвала невиданный резонанс в регионе. Что власти, что народы — в Ираке, Иране, Сирии – не скупятся на слезы и угрозы. А тут еще Трамп признал, что лично отдал приказ на уничтожение этого генерала. Естественно, вновь всплывает тема войны, которая не может не волновать соседствующие с ИРИ страны Южного Кавказа. Во что может вылиться это напряжение? Прогнозами о вероятном развитии ситуации поделились с «Зеркалом» известные региональные эксперты.

Ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC) Гела Васадзе:

— Не являясь специалистом по Ближнему Востоку, я, конечно, внимательно слежу за развитием событий в регионе, и не только потому, что очень интересно закручен сюжет. Наши страны являются частью Большого Ближнего Востока, таким образом, все, что происходит в регионе, непосредственно отражается и на нас. Самое простое объяснение гибели генерала Сулеймани — на войне как на войне. Так было и так будет, прекраснодушные надежды на то, что, мол, существуют какие-то правила — это миф, никаких правил не существует и никогда не существовало. Война всегда ведется всеми доступными способами, в том числе и военными. И, да, нынешняя война на Ближнем Востоке — это война за контроль над ресурсами и коммуникациями, чем, кстати, тоже не отличается от всех предыдущих войн.

Участвуют в этой войне не только Иран и США, как вы сами понимаете. Это мягко называют «продвижением интересов», но продвигают интересы не только страны региона, но и тот же Китай, РФ, и даже Европа. Интересы у всех свои, поэтому союзники в этой войне ситуативные. Что это значит для нас? Для нас это означает, что конкуренция за страны Южного Кавказа между мировыми и региональными державами будет обостряться. В такое время нашим странам особенно важно понимать и защищать свои собственные интересы, конечно, реально оценивая свои возможности. И что еще важнее, бережно относиться к отношениям друг с другом. Нам жить вместе, и мы несем ответственность перед будущими поколениями за то, что мы им оставим.

Политолог-международник Ильгар Велизаде:

— Эти события в целом позволяют предполагать, что прокси-война, которая ведется сегодня в регионе, ужесточится. По крайней мере, основные ее участники делают заявления, позволяющие говорить о том, что сегодня стороны – США, Иран, их союзники – разрабатывают конкретные сценарии нанесения военных ударов по конкретным целям на территориях Ирака, Сирии, не исключено, что и самого Ирана. И можно предположить, что это не просто слова, что в скором времени они будут подкреплены действиями. По крайней мере, Иран дал ясно понять, что готовит ответный удар, что называется, будет действовать по логике «кровь за кровь». Это неблагоприятный сценарий для региона, естественно. Следует ожидать, что в ближайшее время напряженность будет нарастать.

На фоне таких заявлений, конечно, появляются разговоры о скором начале чуть ли не Третьей Мировой войны, рисуются апокалиптические сценарии. Но я в данном случае больше оптимист, чем пессимист, поэтому думаю, апокалипсиса не будет. Но с другой стороны, любое напряжение в регионе – это опасность не только для стран участвующих в противостоянии, но и для их соседей. Думаю, что определенного негатива стоит ожидать и нам, и всем соседям Ирана, поскольку он сегодня находится в зоне риска. Для потенциальных инвесторов все это, естественно, тоже неблагоприятный сигнал. Азербайджан связан с Ираном весьма важным для всего региона международным транспортным проектом Север-Юг. И в условиях нового напряжения дальнейшая реализация этого проекта тоже находится под угрозой.

Сегодня есть силы, которые пытаются разжечь внутриконфессиональный конфликт – между суннитами и шиитами. К сожалению, вероятность реализации подобных сценариев тоже нельзя отбрасывать в сторону. Во многих странах региона наличествует либо шиитское, либо суннитское значительное меньшинство, но эти государства не хотят быть вовлеченными в возможный конфликт. С другой стороны, сама попытка его разжечь, которую тоже нельзя исключать, вот эту самую напряженность усилит. Для того, чтобы предотвратить такое бесконтрольное развитие ситуации, ее скатывание в ужесточение до гибридной войны, нужно, конечно, чтобы предприняло усилия международное сообщество, крупные акторы. Нельзя исключать, что Россия, Китай, ЕС не останутся безучастными к происходящему, поскольку это грозит дестабилизацией на рынках энергоресурсов. В частности, нефть уже поднялась в цене. Я думаю, не исключается и дальнейший ее рост. Это будет, конечно, удар по многим национальным производителям.

Вот поэтому я полагаю, что в ближайшее время надо ожидать активного вмешательства в происходящее со стороны внешних сил. Думаю, и ООН не останется безучастной. Но как оно все будет на самом деле, покажет только время.