Он также сослался на активную политику беспристрастности Ирана перед лицом конфликта между Украиной и Россией и заявил, что Иран выступает против любой войны и верит в мирное урегулирование разногласий между двумя воюющими странами.

Представитель МИД подчеркнул, что встречи и телефонные разговоры министра иностранных дел Ирана с его коллегами из России и Украины за последние несколько месяцев были направлены на решение кризиса.

Канаани посоветовал украинскому правительству не подвергаться влиянию третьих стран, которые стремятся подорвать отношения страны с Тегераном.