Иран сожалеет об ухудшении отношений с Украиной из-за сообщений о поставках иранских беспилотников в Россию. Об этом заявил официальный представитель МИД Насер Канани, сообщает IRNA.
Он также сослался на активную политику беспристрастности Ирана перед лицом конфликта между Украиной и Россией и заявил, что Иран выступает против любой войны и верит в мирное урегулирование разногласий между двумя воюющими странами.
Представитель МИД подчеркнул, что встречи и телефонные разговоры министра иностранных дел Ирана с его коллегами из России и Украины за последние несколько месяцев были направлены на решение кризиса.
Канаани посоветовал украинскому правительству не подвергаться влиянию третьих стран, которые стремятся подорвать отношения страны с Тегераном.