Иран, Россия и Китай продолжат проводить совместные военные учения

Иран, Россия и Китай намерены и дальше проводить совместные военные учения в будущем, заявил заместитель командующего и глава штаба армии Ирана Хабибулла Саяри.

«Морские учения Ирана, России и Китая в северной части Индийского океана точно не являются последними», — приводятся слова Саяри на сайте армии Ирана.

По его словам, во время проходящих в данный момент учений военно-морских сил трех стран вырабатываются методика и подходы, которые позволят проводить учения в будущем.

Он также отметил, что военные учения трех стран не подразумевают намерения государств создать коалицию.

Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием «Пояс морской безопасности» стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и продлятся до 30 декабря. (РИА Новости)