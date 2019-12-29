Иран, Россия и Китай продолжат проводить совместные военные учения

Иран, Россия и Китай намерены и дальше проводить совместные военные учения в будущем, заявил заместитель командующего и глава штаба армии Ирана Хабибулла Саяри.

«Морские учения Ирана, России и Китая в северной части Индийского океана точно не являются последними», — приводятся слова Саяри на сайте армии Ирана.

По его словам, во время проходящих в данный момент учений военно-морских сил трех стран вырабатываются методика и подходы, которые позволят проводить учения в будущем.

Он также отметил, что военные учения трех стран не подразумевают намерения государств создать коалицию.

Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием «Пояс морской безопасности» стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и продлятся до 30 декабря. (РИА Новости)

| 2019-12-28T23:42:43+00:00 29 декабря 2019, 06:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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