Иран провел запуск баллистических ракет во время учений

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) приступил к заключительному этапу маневров в районе Персидского залива и западной части Ормузского пролива под кодовым названием «Великий пророк – 14» с участием военно-морских и аэрокосмических сил.

По данным агентства, иранские военные совершили успешный пуск баллистических ракет с спусковых установок, расположенных под землей, в ходе второго дня учений, стартовавшего в среду. При проведении учений иранские вооруженные силы впервые получали данные с спутника «Нур» — первого военного спутника Ирана, который был выведен на орбиту в апреле текущего года.(РИА Новости)