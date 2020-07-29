Иран провел запуск баллистических ракет во время учений

Иранские военные в ходе учений провели пуски баллистических ракет из-под земли, сообщило агентство Tasnim.
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) приступил к заключительному этапу маневров в районе Персидского залива и западной части Ормузского пролива под кодовым названием «Великий пророк – 14» с участием военно-морских и аэрокосмических сил.
По данным агентства, иранские военные совершили успешный пуск баллистических ракет с спусковых установок, расположенных под землей, в ходе второго дня учений, стартовавшего в среду.