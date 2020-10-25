Иран провел учения в приграничных с Арменией и Азербайджаном районах

Сухопутные войска Ирана провели учения в приграничных с Арменией и Азербайджаном районах.

«В северо-западных приграничных районах страны были проведены учения сухопутных войск», — сообщила пресс-служба армии Ирана, отметив, что целями учений были демонстрация силы и повышение боеготовности.

На учениях были задействованы подразделения пехоты, артиллерии, а также беспилотники.

Военные не уточняют, на границе с какими странами проходили учения, однако на северо-западе Иран граничит, в том числе, с Турцией, Арменией и Азербайджаном.(РИА Новости)