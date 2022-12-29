В Иране пройдут военные учения «Зульфюгар 1401».

Как сообщает ТАСС, военные учения Вооруженных сил Ирана охватят территорию от востока Ормузского пролива до северной части Индийского океана.

В учениях при поддержке стратегических бомбардировщиков ВВС будут задействованы мотострелковые, бронетанковые и механизированные части Сухопутных войск, системы ПВО, корабли и рейнджеры ВМФ.

Учения под девизом «Уверенность, расширение возможностей, устойчивая безопасность» начнутся сегодня ночью.

Одна из целей этих учений – нейтрализовать эмбарго на поставки оружия Ирану с помощью оружия и техники местного производства и продемонстрировать влияние Исламской Республики Иран.