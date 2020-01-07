Иран пригрозил США «вторым Вьетнамом»

Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти пригрозил, что США пожалеют, если не выведут свои войска с Ближнего Востока. Такое заявление он сделал на церемонии прощания с погибшим иранским генералом Касемом Сулеймани, передает Al — Alam.

По словам Велаяти, США «совершили большую глупость», убив Сулеймани, и теперь столкнутся «со вторым Вьетнамом».

Пентагон 3 января провел спецоперацию в районе аэропорта Багдада. В результате авиаудара погиб командующий силами спецназначения «Кудс» генерал Сулеймани.

В Белом доме считают, что он был причастен к организации нападений 31 декабря на посольство США в Багдаде.

Иранские власти пообещали отомстить за убийство генерала. В свою очередь американский президент Дональд Трамп пригрозил нанести удары по десяткам целей в Иране. После этого Тегеран пообещал нанести удар по военным объектам США на Ближнем Востоке (aif.ru)

| 2020-01-07T01:41:37+00:00 7 января 2020, 07:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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