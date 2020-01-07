Иран пригрозил США «вторым Вьетнамом»

Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти пригрозил, что США пожалеют, если не выведут свои войска с Ближнего Востока. Такое заявление он сделал на церемонии прощания с погибшим иранским генералом Касемом Сулеймани, передает Al — Alam.

По словам Велаяти, США «совершили большую глупость», убив Сулеймани, и теперь столкнутся «со вторым Вьетнамом».

Пентагон 3 января провел спецоперацию в районе аэропорта Багдада. В результате авиаудара погиб командующий силами спецназначения «Кудс» генерал Сулеймани.

В Белом доме считают, что он был причастен к организации нападений 31 декабря на посольство США в Багдаде.

Иранские власти пообещали отомстить за убийство генерала. В свою очередь американский президент Дональд Трамп пригрозил нанести удары по десяткам целей в Иране. После этого Тегеран пообещал нанести удар по военным объектам США на Ближнем Востоке (aif.ru)