Иран подтвердил готовность к переговорам о компенсации за сбитый самолет МАУ

Иран полностью готов продолжить переговоры о компенсации за сбитый возле Тегерана самолет МАУ. Следующая встреча намечена на октябрь.

Об этом заявил глава Авиационной организации Ирана Турадж Зангане, передает İRNA.

Он отметил, что переговоры по вопросам, связанным с крушением украинского самолета, включая вопрос о компенсации, были ключевыми.

Зангане добавил, что Иран принял на себя ответственность за катастрофу МАУ и полностью готов к переговорам о компенсации.

Напомним, самолет украинской авиакомпании МАУ был сбит иранскими военными во время вылета из Тегерана. Иран взял на себя ответственность за содеянное и согласился выплатить компенсации семьям погибших в катастрофе.

Позже появилась информация о том, что Иран не будет платить компенсацию за сбитый самолет МАУ (rbk.ua)