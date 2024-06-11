Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал заявление террористической группировки ХАМАС о поддержке резолюции ООН о прекращении огня в секторе Газа «обнадеживающим знаком» во вторник, 11 июня. Вместе с тем, пояснил он, важно дождаться подтверждения таких намерений от руководства организации непосредственно внутри сектора Газа, которого он «пока не услышал».

Блинкен добавил, что разговоры о планах в отношении Газы после окончания войны между Израилем и ХАМАС продолжатся после переговоров с израильским руководством в Иерусалиме 11 июня.

В понедельник, 10 июня, Совет Безопасности ООН поддержал разработанную США резолюцию с одобрением плана президента страны Джо Байдена по прекращению огня в секторе Газа. «За» резолюцию на голосовании Совбеза ООН выступили 14 из 15 его членов. Россия воздержалась. (DW)