Иран пересмотрит свои соглашения с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в свете принятия его последней резолюции.

Как передает ТАСС, с таким заявлением выступил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи.

«В ходе визита высокопоставленной иранской делегации в Вену были достигнуты договоренности касательно конструктивного сотрудничества с МАГАТЭ, — цитирует его агентство Young Journalists Club. — Однако после того как Совет управляющих агентства принял свою последнюю резолюцию, Иран будет действовать в соответствии с изменившимися условиями».

«Необходимо пересмотреть имеющиеся договоренности с агентством, — отметил Канани Чафи. — Организация по атомной энергии Ирана уже занимается данным вопросом и примет необходимые меры».

17 ноября Совет управляющих МАГАТЭ принял текст резолюции о «Соглашении о гарантиях по ДНЯО с Исламской Республикой Иран». В данном документе агентство призвало Иран в срочном порядке объяснить происхождение ядерного материала, обнаруженного ранее на его объектах, и предоставить документацию и доступ к этим объектам.