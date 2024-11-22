Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) намерена ввести в эксплуатацию значительное число новых модернизированных центрифуг для обогащения урана в качестве ответной меры на принятую Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) антииранскую резолюцию. Об этом 22 ноября говорится в совместном заявлении МИД Исламской Республики и ОАЭИ.

В ведомстве отметили, что профильные структуры Ирана уже предупреждали на различных уровнях, что действия политически мотивированы и направлены только на конфронтацию.

«В связи с этим глава ОАЭИ распорядился принять соответствующие меры, в том числе запустить значительное количество новых передовых центрифуг разного типа», — отмечается в Telegram-канале иранского МИДа.

Там также пояснили, что все последующие ответные действия Ирана будут также приняты исключительно «для защиты национальных интересов и дальнейшего развития мирной атомной промышленности». При этом они не будут выходить за рамки, предусмотренные Договором о нераспространении ядерного оружия.