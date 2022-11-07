Главнокомандующий иранской армией генерал Абдольрахим Мусави заявил, что спецслужбы Ирана перехватили груз с деньгами и разведывательным оборудованием из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Fars.

По словам Мусави, груз предназначался для участников демонстраций в Иране.

Ранее в Белом доме заявили, что слова президента США Джо Байдена про освобождение Ирана объясняются солидарностью с протестующими.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что он шокирован количеством невиновных протестующих, которых незаконно и жестоко арестовывают. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок уже объявила, что она должна обратиться к Европейскому союзу с просьбой ввести санкции против Корпуса стражей исламской революции (КСИР) как террористической организации.

Жители Ирана протестуют с 18 сентября после гибели задержанной из-за неправильно надетого хиджаба Махсы Амини. Официальной причиной смерти стали проблемы девушки с сердцем. При этом, по словам очевидцев, девушку избили представители правопорядка. Родственники Амини утверждают, что у нее не было проблем со здоровьем. По некоторым данным, в ходе протестов погибло более 133 человек. (Газета.Ру)