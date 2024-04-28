Пакистан является приоритетным направлением для инвестиций из Саудовской Аравии. Об этом в воскресенье заявил министр инвестиций Королевства Саудовская Аравия (КСА) Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, состоявшейся на полях сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Эр-Рияде.

«Делегация инвесторов из Саудовской Аравии скоро посетит Пакистан, — приводит слова министра пресс-служба Секретариата премьер-министра исламской республики. — Пакистан является нашим приоритетом с точки зрения инвестиций. Тесное сотрудничество в областях сельского хозяйства, информационных технологий и энергетики продолжится».

В переговорах с Шарифом и пакистанской делегацией со стороны КСА, помимо аль-Фалеха, также приняли участие министр финансов Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан и министр промышленности и минеральных ресурсов Бандар аль-Хурейф.