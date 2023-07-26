Иран является одной из главных опор для РФ в войне против Украины — сейчас военное партнерство между странами продолжает углубляться.

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател, передает Укринформ.

Комментируя строительство завода по изготовлению ударных иранских БПЛА в РФ, Пател заметил, что «Иран остается главной военной опорой России».

«Россия получила от Ирана сотни одноразовых ударных БПЛА, а также оборудование для производства беспилотников», — заявил он.

Представитель Госдепа напомнил, что дроны используются для почти ежедневных обстрелов территории Украины, и сейчас «партенство между Россией и Ираном продолжает углубляться».