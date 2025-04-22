Множетсов стран выразил готовность работать с надежными торговыми партнерами в Евросоюзе после того, как тарифы президента США Дональда Трампа перевернули мировые рынки. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен газете Politico.

«В условиях все более непредсказуемой глобальной обстановки государства выстраиваются в очередь, чтобы работать с нами», — отметила она. В последние несколько недель фон дер Ляйен провела встречи с лидерами Исландии, Новой Зеландии, Малайзии, Филиппин, Канады, Индии и Объединенных Арабских Эмиратов, которые искали «сильных, надежных партнеров».

По ее оценке, мировой порядок «меняется сильнее, чем когда-либо после окончания холодной войны». На фоне подобных потрясений доверие к ЕС растет, в том числе и со стороны граждан сообщества. Глава ЕК сослалась на данные опроса Eurobarometer, который свидетельствует о том, что поддержка членства в ЕС составляет 74%, что является самым высоким показателем за 40 лет. «Это о чем-то говорит. Среди хаоса Европа стоит твердо, опираясь на ценности, готовая формировать то, что будет дальше», — отметила фон дер Ляйен.