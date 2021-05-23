Посольство Ирана в Ереване опровергло слухи о нахождении 160 армянских военнослужащих на территории ИРИ, передает News.am.

Иранский сайт Parstoday.com опубликовал заявление диппредставительства о слухах, циркулирующих в армянских СМИ, об удержании 160 военнослужащих Армении в Иране. В нем отмечается:

«Посольство Исламской Республики Иран в Республике Армения считает ложными и необоснованными распространяющиеся в некоторых армянских СМИ слухи о том, что 160 армянских солдат находятся в Иране, а иранская сторона предоставила предусловия для их возвращения».

Напомним, что в армянских СМИ тиражируется информация о том, что Иран удерживает армянских военнослужащих.

“Одним из поводов недавнего визита в Армению высокопоставленных иранских военных было обсуждение вопросов, связанных с возвращением армянских солдат.

Нам рассказали, что армянские солдаты оказались на государственной границе Ирана в тяжелые дни войны и с того времени остаются там: неизвестно где они находятся и в каком статусе. Нам сказали также, что Иран предъявил какие-то предусловия армянской стороне в связи с возвращением армянских солдат: они также пытаются воспользоваться обстоятельством нахождения у них пленных», — писала газета «Грапарак» («Площадь»).