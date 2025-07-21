В ряде социальных сетей и аккаунтов были распространены не отражающее реальности заявления от имени официальных лиц Азербайджана. Так от имени первого заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуба Эюбова распространено заявление сделанное с помощью технологии «deep fake» о том, что якобы Азербайджан проводит агрессивную политику в отношении России.

Также была распространена ложная информация о российско-азербайджанских отношениях от имени помощника Президента Азербайджанской Республики Хикмета Гаджиева.

Об этом говорится в заявлении Агентства развития СМИ.

Отмечено, что эти фальшивые видеоизображения, созданные известными кругами с помощью искусственного интеллекта и направленные на загрязнение информационной среды, являются примером грубых манипуляций, направленных на то, чтобы ввести в заблуждение общественное мнение.

«Призываем общественность доверять только информации, предоставляемой официальными источниками, и напоминаем, что информацию, выражающую официальную позицию государства, можно получить из официальных источников, а также из информационных агентств и других профессиональных медиа-субъектов страны.

Призываем граждан Азербайджана, журналистов, общественных активистов всегда проявлять принципиальность в отношении подобных случаев, проявлять бдительность в условиях, когда нарастает тенденция создания контента с использованием технологий «deep fake», набирают оборот кампании ложной и фейковой информации», — говорится в заявлении.