Иран объяснил запрет на импорт вакцин от COVID-19 из США и Британии

«Стена недоверия» между Ираном и США с Великобританией стала причиной запрета на импорт напрямую из этих стран вакцин от коронавируса, сообщил РИА Новости глава отдела по связям с общественностью минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

«Естественно, у Британии и США мы не будем покупать вакцину ни при каком раскладе из-за той высокой стены недоверия, что существует между Ираном и этими двумя государствами, а также рекомендациями политических структур и структур, отвечающих за безопасность», — сказал Джаханпур.