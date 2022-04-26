Власти Ирана не предоставили Ираку информацию, позволяющую оправдать совершенный Тегераном в марте 2022 года ракетный обстрел Эрбиля, являющегося столицей Иракского Курдистана. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирака Ахмед ас-Сахаф.

В интервью курдскому телеканал Rudaw ас-Сахаф рассказал, что глава МИД арабской республики Фуад Хусейн в ходе визита в Тегеран в апреле потребовал от Тегерана «предоставить доводы, доказательства и законные обоснования, на которые опирался Иран при нанесении удара по провинции Эрбиль». Он добавил, что Тегеран «предоставил ряд обоснований», однако «не представил четкой позиции и доказательств», оправдывающих его действия.

Представитель внешнеполитического ведомства арабской республики отметил, что прочные отношения с правительством Ирака «не дают ни Ирану, ни какой-либо другой стране в мире права проводить враждебные односторонние операции, затрагивающие суверенитет Ирака и безопасность его граждан». «Если мы хотим установления всеобъемлющей безопасности в регионе на коллективной основе, нам необходимо координироваться и уважать суверенитет всех государств», — продолжил он. (ТАСС)