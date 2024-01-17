Иран уважает территориальную целостность Ирака, целью ударов по Иракскому Курдистану была база службы разведки Израиля «Моссад», деятельность которой направлена против Тегерана. Об этом заявил глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Reuters.

«Мы нанесли удар по базе «Моссада» в Иракском Курдистане и мы поразили ее высокоточными ракетами. Это не означает, что мы нанесли удар по Ираку. Мы нанесли удар по Израилю», — сказал он.

Дипломат отметил, что Тегеран поделился разведданными с Ираком о деятельности израильского разведывательного агентства в Иракском Курдистане.