Иран назвал новую баллистическую ракету в честь убитого Касема Сулеймани

Отмечается, что демонстрация новых вооружений проходила в преддверии Дня оборонной промышленности страны.

На мероприятии также были представлены крылатая ракета «Шахид Абу Махди» (замглавы шиитского ополчения Ирака, погиб вместе с Сулеймани) и беспилотники производства Ирана.

Дальность тактической ракеты класса земля-земля «Касем Сулеймани» достигает 1400 километров, крылатая ракета «Абу Махди» с радиусом действия порядка тысячи километров рассчитана на морские цели.

Генерал (КСИР) Ирана Касем Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада в результате ракетного удара американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа.

| 2020-08-20T14:01:00+04:00 20 августа 2020, 15:21|12345 (Пока оценок нет)
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